وزير الدفاع الأمريكي يدين محاولة اغتيال ترامب

أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم /الأحد/، محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد بولاية بنسلفانيا.

وقال أوستن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم، "إن الوزارة بأكملها تدين العنف الذي لا مكان له على الإطلاق في ديمقراطيتنا، هذه ليست الطريقة التي نحل بها خلافاتنا في أمريكا، ويجب ألا تكون كذلك أبدا..أشعر بالارتياح لأن التقارير تشير إلى أن الرئيس السابق ترامب، آمن، وأنا أصلي من أجله وعائلته وكل من تضرر من هذا الحادث المروع".

وقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في وقت سابق اليوم /الأحد/ أن عملية إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هي "محاولة اغتيال" استهدفته.