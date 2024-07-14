زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: "أشعر بالرعب من محاولة اغتيال ترامب والعنف السياسي ليس له مكان في دولتنا"

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم /الأحد/،" إنه شعر بالرعب مما حدث في التجمع الانتخابي للمرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا".

وأضاف شومر، في بيان أصدره عقب محاولة اغتيال ترامب أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، "أشعر أيضا بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان"، مؤكدا أن العنف السياسي ليس له مكان في الولايات المتحدة.

وقد أعلنت شرطة بنسلفانيا، صباح اليوم /الأحد/ مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق النار على المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب خلال مخاطبته تجمعا انتخابيا حاشدا بولاية بنسلفانيا.

وقالت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية عقب الهجوم على المرشح الرئاسي، إن إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقع بعد 15 دقيقية من بدء التجمع الانتخابي، حيث سمع دوي إطلاق نار في اتجاه المرشح؛ ما أدى الى مقتل شخصين من بينهما مطلق النار.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عملية إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هي "محاولة اغتيال" استهدفته.