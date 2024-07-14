جوتيريش يعرب عن صدمته إزاء قصف إسرائيل خان يونس ويجدد تأكيده على ضرورة إنهاء الحرب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته وحزنه إزاء وقوع خسارة في الأرواح بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت منطقة مواصي خان يونس، مجددا التأكيد مرة أخرى على ضرورة إنهاء الحرب، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن كل الرهائن بشكل فوري وبدون شروط.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس قوله "إن المنظمة وشركاءها يستجيبون للإصابات الناجمة عن سلسلة القصف الجوي على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل 78 شخصا وإصابة 294 بجروح وفقدان أثر الكثيرين تحت الأنقاض".

وقال المدير العام للمنظمة - على حسابه على موقع إكس - "إن 134 مصابا بجروح بالغة أدخلوا إلى مجمع ناصر الطبي الذي يواجه ضغوطا كبيرة بسبب تدفق الجرحى"، وأكد المسؤول الأممي أن موظفي منظمة الصحة العالمية موجودون بالمستشفى إلى جانب فريقي طوارئ طبيين لمعالجة المصابين.

وقد أرسلت المنظمة 50 سريرا قابلا للطي و50 نقالة لزيادة قدرات المستشفى، فيما تستخدم الأدوية وإمدادات علاج الرضوح التي خزنتها منظمة الصحة العالمية مسبقا لإنقاذ الأرواح.

وقال المدير العام للمنظمة"إن بعض الجرحى نقلوا لمستشفى ميداني في دير البلح حيث أوفدت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات العاجلة ل(120 مريضا)".