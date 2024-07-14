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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شرطة نيويورك تشدد الإجراءات الأمنية عقب محاولة اغتيال ترامب

عنصران من الخدمة
عنصران من الخدمة السرية في مكان الهجوم
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شددت شرطة نيويورك، اليوم / الأحد/، الإجراءات الأمنية عند برج دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي في (مانهاتن)، ومعالم بارزة أخرى في المدينة، بعد إطلاق النار في تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم عمدة مدينة نيويورك- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- إن الشرطة ستقوم أيضا بتعزيز الإجراءات الأمنية في "وول ستريت" و"فولي سكوير" ومجلس المدينة.

وتتواجد الشرطة بالفعل في برج ترامب، على الرغم من أن الرئيس السابق نادرا ما يزور مقر إقامته هناك.

يشار إلى أن ترامب قد أصيب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي له في (بتلر) بولاية (بنسلفانيا).

ترامب بنسلفانيا شرطة نيويورك