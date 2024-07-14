ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة عامل بالاتجار في النقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله في مجال السياحة رغب في شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لغسـلهم 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أجنبي الإتجار بها خارج السوق المصرفى الإتجار في النقد الأجنبي الإتجار في النقد الاتجار الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الجنايات تستكمل السوق المصرفي العملات الأجنبية العملة الأجنبية العملات السياحة بمنطقة عابدين خارج السوق المصرفى عملات محلية وأجنبية مبالغ مالية عملات مبالغ مالية