"حملة ترامب" تؤكد أنه سيحضر مؤتمرا وطنيا للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم /الأحد/ أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعرضه لإطلاق النار وإصابته خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقالت الحملة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن ترامب يتطلع إلى الانضمام لمناصريه في ولاية ميلواكي الأمريكية، وسيمضي الحزب الجمهوري في مؤتمره لترشيحه كي يكون الرئيس القادم".

وكان ترامب قد أعلن أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى" خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، معبرا عن شكره لجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة لعملية إطلاق النار".

وقد غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، مستشفى "باتلر ميموريال" متجها إلى بيتسبرج، بعد خضوعه لفحوص عقب إصابته جراء إطلاق نار خلال مخاطبته لتجمع انتخابي حاشد في بنسلفانيا.