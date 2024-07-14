رئيس النواب الأمريكي يدين محاولة اغتيال ترامب

أدان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، صباح اليوم /الأحد/ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا.

وقال جونسون، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، «ندعو للرئيس السابق دونالد ترامب».

وقد أعلنت مصادر أمريكية اليوم /الأحد/ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حدد هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المصادر قولها "إن مطلق النار على ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس (20 سنة) من ولاية بنسلفانيا".

وقد أعلنت شرطة بنسلفانيا، صباح اليوم /الأحد/ مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق النار على المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب خلال مخاطبته لتجمع انتخابي حاشد بولاية بنسلفانيا.

وقالت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية عقب الهجوم على المرشح الرئاسي، إن إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقع بعد 15 دقيقية من بدء التجمع الانتخابي، حيث سمع دوي إطلاق نار في اتجاه المرشح؛ ما أدى الى مقتل شخصين من بينهما مطلق النار.