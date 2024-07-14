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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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تعقد اليوم الأحد محكمة الجنايات أولى جلسات المتهم في واقعه محاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر.

كانت قد اصطحبت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات له، بناء على  القرار الصادر من النيابة العامة.

وفي وقت سابق أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

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