أسعار الذهب اليوم الأحد 14 يوليو 2024

ارتفعت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاحد، 14 يوليو 2023، وزاد سعر الجرام بمقدار طفيف، بنحو قرش إلى قرشين، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة مصر وبدون مصنعية خلال تعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 3,711 جنيه للشراء، 3,699 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,402 جنيه للشراء، 3,391 جنيه للبيع.ا

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,247 جنيه للشراء، 3,237 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 2,783 جنيه للشراء، و 2,775 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,165 جنيه للشراء، و 2,158 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 12 : 1,855 للشراء، و 1,850 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب : 25,976 جنيه للشراء، و 25,896 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة : 115,408 جنيه للشراء، و 115,052 جنيه للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب : 3,710,857 جنيه للشراء، و 3,699,429 جنيه للبيع.