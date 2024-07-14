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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 يوليو 2024

الذهب
الذهب
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ارتفعت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاحد، 14 يوليو 2023، وزاد سعر الجرام بمقدار طفيف، بنحو قرش إلى قرشين، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .
وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة مصر وبدون مصنعية خلال تعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 3,711 جنيه للشراء، 3,699 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,402 جنيه للشراء، 3,391 جنيه للبيع.ا

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,247 جنيه للشراء، 3,237 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 2,783 جنيه للشراء، و 2,775 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,165 جنيه للشراء، و 2,158 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 12 : 1,855 للشراء، و 1,850 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب : 25,976 جنيه للشراء، و 25,896 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة : 115,408 جنيه للشراء، و 115,052 جنيه للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب : 3,710,857 جنيه للشراء، و 3,699,429 جنيه للبيع.

أسعار الذهب الذهب اليوم