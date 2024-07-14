خاص| تعرف على نصيحة سعد الدين الهلالي لطلبة الثانوية العامة

وجه الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، في موسم الامتحانات، قائلًا: إنه لابد من الثبات الإنفعالي في فترة الامتحان واجتيازه.

وتابع «الهلالي» في تصريحاته لـ «البوابة نيوز»: "وأقول للطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذه الأيام لستم أول جيل أو آخر جيل، وسيأتي من بعدكم أجيال أخرى".

وأكمل استاذ الفقه المقارن: "إذن هى سنة من السنوات التي تمرون عليها ولها مفترق طرق بدخول عالم الجامعة المنفتح، وأنا هنا أتكلم عن الأصل في الدراسة البحثية المختلفة تمامًا عن الدراسة ما قبل الجامعة، وليس على الممارسات الأخرى".