السيسي: مصر تدين محاولة اغتيال ترامب.. ونتمنى استكمال الانتخابات الأمريكية في أجواء صحية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدانة مصر لحادث الاغتيال الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل له.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية”.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، لمحاولة اغتيال، بعد إطلاق نار عليه أثناء تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا، أدى إلى إصابته في أذنه ومقتل شخص أخر كان بجواره وإصابة أخر.