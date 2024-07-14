أسعار الدولار اليوم الأحد 14 يوليو 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 14 يوليو 2024، وذلك علي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.94 جنيه للشراء، و 48.08 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار نحو 47.95 جنيه للشراء، و 48.05 جنيه للبيع، في بنوك (القاهرة، والتجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، وقناة السويس، والإسكندرية، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمصرف المتحد، والبركة، والعربي الإفريقي الدولي، وفيصل الاسلامي، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات).

وسجل سعر الدولار نحو 47.98 جنيه للشراء، و 48.08 جنيه للبيع في بنكي (المشرق، والأهلي الكويتي) .

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول نحو 47.96 جنيه للشراء، و 48.06 جنيه للبيع.

وسجل كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء، و 48.1 جنيه للبيع، في بنكي (HSBC، وسايب) .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء، و 48.12 جنيه للبيع، في بنكي (التنمية الصناعية، والمصري الخليجي) .

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

