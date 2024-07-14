اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب جامعي في الزيتون

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

واعترف المتهمون بقتل طالب جامعي بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم، لقيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

تعود أحداث الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلي خالته، طرف ثان عاطل – اثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.