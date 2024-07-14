استدعاء مدير الخدمة السرية للإدلاء بشهادته حول حادث محاولة اغتيال ترامب

الأحد 14/يوليو/2024 - 06:40 ص

أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي عن استدعاء مدير الخدمة السرية الأمريكية للإدلاء بشهادته في 22 يوليو بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد متحدث باسم المجلس على إجراء تحقيق شامل في الأحداث المأساوية التي وقعت، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة. سيشهد أمام اللجان المختصة مدير الخدمة السرية بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأسرع وقت ممكن.

وأفاد بيان من مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه قد بدأ التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس ترامب في ولاية بنسلفانيا، حيث أصيب برصاصة في الأذن اليمنى، ولقي المهاجم حتفه بعد إطلاق النار، وتوفي أحد الحضور بينما أصيب اثنان آخران.