عبدالرحيم علي: محاولة اغتيال "ترامب" ستقلب الانتخابات الأمريكية رأسًا على عقب

علق الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، على محاولة اغتيال الرئيس السابق، والمرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في حادث إطلاق نار أثناء إلقاء كلمته في تجمع انتخابي.

وقال عبدالرحيم علي -عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"- إن محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، في اطلاق نار أثناء إلقاء كلمته في تجمع انتخابي، في ولاية بنسلفانيا ستقلب الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية رأسًا على عقب.

وأكمل رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، “سيكون ما بعده مختلف كثيرًا عما قبله”.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب، أوقف كلمته فجأةً خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، حسبما أفادت قناة الحدث.

واختفى "ترامب" عن المنصة، ولم يُعرف إن سقط أو اختبأ فقط، ولاحقا رافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه.