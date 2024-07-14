كوبا أمريكا 2024| منتخب أوروجواي يقضي على أحلام كندا ويحصد الميدالية البرونزية

قضى منتخب أوروجواي على أحلام كندا في حصد الميدالية البرونزية في بطولة كوبا أمريكا 2024، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

واجه منتخب أوروجواي، اليوم الأحد، كندا على ملعب بنك أوف أمريكا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وفاز المنتخب الأوروجوياني على نظيره الكندي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

مباراة أوروجواي ضد كندا لتحديد المركز الثالث

افتتح رودريجو بينتانكور لاعب خط وسط منتخب أوروجواي التهديف في الدقيقة الثامنة، وذلك من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة رأسية من زميله سباستيان كاسيريس.

وجاء هدف التعادل لمنتخب كندا في الدقيقة 22، وذلك بمقصية رائعة من إسماعيل كونيه، داخل منقطة الـ6 ياردات، بعد تمريرة من مويس بومبيتو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، استمرت نتيجة التعادل حتى الدقيقة 80، حينما أحرز جوناثان ديفيد الهدف الثاني لمنتخب كندا بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله ليكملها في شباك السيليستي،

وأنقذ المخضرم والبديل لويس سواريز منتخب أوروجواي من الهزيمة في الوقت القاتل، حيث سجل هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة خوسيه خيمينيز، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منتخب، وتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وفي ركلات الترجيح، سجل جوناثان ديفيد، مويس بومبيتو، ماتيو شوينيير، وأهدر إسماعيل كونيه وألفونسو ديفيز لمنتخب كندا.

بينما نفذ فيديريكو فالفيردي، رودريجو بينتانكور، أراسكايتا، ولويس سواريز لمنتخب أوروجواي بنجاح.

وبذلك، احتل منتخب أوروجواي المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024 على حساب كندا، ويتوج بالميدالية البرونزية.

يذكر أن، منتخب الأرجنتين يواجه كولومبيا، غدًا الإثنين، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، التي قاربت من المشهد الختامي على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية.