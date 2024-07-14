وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن صدمته بعد إطلاق النار على ترامب

الأحد 14/يوليو/2024 - 05:25 ص

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن صدمته وحزنه بعد حادث إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعرب بلينكن عن امتنانه لأن ترامب والمرشح الجمهوري للرئاسة في أمان.

وأدلى بلينكن بتصريح عبر منصة "إكس" قائلًا: "وكما أكد البيت الأبيض، لا يجدر بالعنف السياسي أن يكون له مكان في أمريكا، ويجب علينا جميعًا إدانته بشدة".

وفيما يتعلق بحالة ترامب، أفادت حملته الانتخابية أن المرشح الجمهوري "بخير" ويخضع حاليًا لفحص طبي دقيق في منشأة طبية، بعد أن أجلي على الفور من على منصة التجمع الانتخابي نتيجة سماع طلقات نارية.

وأكد متحدث باسم جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرؤساء السابقين، أنه تم تنفيذ إجراءات وقائية فورية، وأن ترامب في حالة جيدة. كما أعلن الجهاز عن فتح تحقيق نشط في الحادث الذي وصفه بأنه "حادث".

وشهد المكان إخلاءً فوريًا بعد سماع الطلقات، حيث سقطت بعض الكراسي وطوقت الشرطة الموقع بشريط أصفر لتأمين السلامة.

وتظهر لقطات مصورة طائرة هليكوبتر تحلق فوق المكان، بالإضافة إلى تواجد رجال إنفاذ القانون الذين يجوبون المنطقة، وأفادت تقارير بوجود ضباط مسلحين على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.