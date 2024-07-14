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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر هجمات روسية على دونيتسك بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
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قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، فاديم فيلاشكين، إن شخصين اثنين قُتلا وأصيب أربعة أخرون إثر هجمات روسية في ثلاث بلدات بالمنطقة.

وأوضح فيلاشكين، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أن "منطقة دونيتسك تعرضت للقصف مرة أخرى وهناك قتلى وجرحى.في قرية كوستيانتيانوبيسلك".

وأضاف المسؤول الأوكراني "في مجتمع كوراخوف، هاجم الروس أراضي مؤسسة زراعية بقنابل جوية موجهة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر". وتجيء هذه التطورات في ظل الحديث مؤخرًا عن إمكانية بدء مفاوضات بين الروس والأوركرانيين من أجل حل الصراع الذي كان قد بدأ في فبراير 2022.

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