مسؤول: لا معلومات عن هوية مطلق النار بتجمع ترامب الانتخابي

أعلن المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا تفاصيل تتعلق بحادثة إطلاق النار في التجمع الانتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال ريتشارد جولدنجر، المدعي العام لمقاطعة بتلر عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي لترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع في الهواء الطلق.

وأضاف جولدنجر "لا أعرف كيف وصل إلى المكان، لكنه كان في الخارج"، مشيرا إلى أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.

أظهرت لقطات مصورة خلال كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا السبت، ما ظهر وأنه صوت إطلاق أعيرة نارية لينبطح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية على الأرض، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية نبأ إصابته.

وشوهد ترامب وهو يضع يده على أذنه ثم انبطح أرضا وسط صراخ بين الجماهير "انبطحوا" ليتوجع أعضاء الخدمة السرية فوقه لحمايته.

وظهر ترامب وهو ينزف من أذنه والدماء تسيل على وجهه محاطا بأعضاء الخدمة السرية ويسير معهم رافعا يده مقبوضة كعلامة للنصر.

ثم شوهد وهو يغادر موقع الخطاب الذي كان يلقيه خلال حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ترامب ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.