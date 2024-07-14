ترامب: "أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى"

استنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حادثة إطلاق نار في تجمع انتخابي ببنسلفانيا أصيب خلالها بجروح.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "تعرضت لإطلاق نار اخترق الجزء العلوي من أذني اليمنى".

وأضاف: "نزفت كثيرا وأدركت حينها ما كان يحدث".

واختتم منشوره قائلا: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت أن المُشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي حاشد للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ترامب السبت قد لقي حتفه.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن "المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدنجر قال إن شخصين لقيا حتفهما، أحدهما من يشتبه في أنه مطلق النار".

من جهتها نقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن جولدنجر قوله إن شخصا من بين الحاضرين في التجمع قد يكون أصيب أيضا.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مقتضبة على أنه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع لترامب.

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه يأمل في أن يتمكّن من التحدث "الليلة" إلى منافسه الجمهوري في السباق الرئاسي في نوفمبر.