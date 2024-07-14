بعد "إصابة" ترامب في تجمع انتخابي.. بايدن يدعو لنبذ العنف

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمريكيين إلى "الوحدة" و"نبذ العنف" مؤكدا أن ما تعرض له منافسه، دونالد ترامب أمر سيء و"مريض"، وتجب "إدانته".

وقال بايدن في خطاب مقتضب بعدما تعرض الرئيس الجمهوري السابق، ترامب، لإطلاق نار خلال تجمع حاشد، السبت، أقيم في ولاية بنسلفانيا، إنه قد تم "إحاطته" من جميع الوكالات الفيدرالية، وأنه حاول الاتصال هاتفيا بترامب، ولكنه يخضع لفحوصات و"يبدو أنه في حالة جيدة".

وزاد أنه سيحاول الاتصال به مرة أخرى، وشدد على أنه "لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف"، وهذا أحد الأسباب "التي تجعلنا نوحد هذا البلد، ولا يمكننا أن نسمح بحدوثه، ولا نتغاضى عنه"، واصفا الأمر بـ "المريض" وكررها أكثر من مرة.

ولم يفصح بايدن عن تفاصيل الإحاطات التي حصل عليها، مشيرا إلى أنه قد يصدر بيان لاحقا بالتفاصيل، فيما تجرى حاليا تحقيقات شاملة، رافضا التعليق عما إذا كانت "محاولة اغتيال أم لا"، وقال: "لدي رأيي الشخصي، ولكن ليس حقائق، لذلك أريد التأكد أن لدينا كل الحقائق قبل الإدلاء بأي تعليق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن تجمع ترامب "كان يجب أن يتم بشكل سلمي من دون أي مشكلة أو عنف سياسي"،

وقال بايدن في منشور عبر منصة إكس إنه يصلي لأجل منافسه الجمهوري، ترامب وعائلته وجميع من حضر التجمع الانتخابي.

وأعلن أنه "يشعر بارتياح" لتبلغه بأن ترامب "آمن وبخير وبصحة جيدة"، مشددا على أنه "لا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا".

وأضاف أنه وزوجته السيدة الأولى جيل "ممتنون للخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان"، داعيا الأمريكيين إلى "الاتحاد كأمة واحدة".

وقررت حملة بايدن تعليق الاعلانات الانتخابية التلفزيونية المضادة لترامب، على ما أكد مراسل قناة "الحرة".

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابية، السبت، أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية، بعد أن أجلي من على منصة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا إثر سماع ما بدا أنها طلقات نارية.

من جانبه، أدان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حادث إطلاق النار الذي تعرض له ترامب.

وأكد أوستن في بيان أن لا مكان على الإطلاق للعنف في ديمقراطية الولايات المتحدة، مضيفا أن "هذه ليست الطريقة التي تحل بها الاختلافات في أمريكا ولا ينبغي أن تكون كذلك".

وأعرب أوستن عن ارتياحه بأن ترامب بخير، مشيرا إلى أنه يصلي من أجله ومن أجل عائلته وجميع المتضررين من هذا الحادث المروع.

النائب الجمهوري، مايك كولينز طالب في منشور عبر "إكس" المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا بـ"توجيه اتهامات ضد جو بايدن بتهمة التحريض على الاغتيال".

وأعاد كولينز نشر تغريدة تتضمن تصريحات بايدن خلال مناظرته مع ترامب، معتبرا أنها شكلت "أوامر" لتنفيذ العملية، والتي كان يتحدث فيها بايدن أنه "حان الوقت لوضع ترامب في مرمى الهدف".

أعلنت حملة الرئيس ترامب، الانتخابية، السبت، أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية، بعد أن أجلي من على منصة خلال تجمع انتخابي.