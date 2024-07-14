نهائي يورو 2024.. «نافاس» يعلن اعتزاله الدولي بعد هذه المباراة

يودع المخضرم خيسوس نافاس اللعب الدولي، معلنًا اعتزاله دوليًا مع منتخب إسبانيا بشكل رسمي، بعد خوضه نهائي يورو 2024 ضد إنجلترا.

يواجه منتخب إسبانيا، اليوم الأحد، إنجلترا في نهائي يورو 2024، في المباراة التي تقام الليلة على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

نافاس يعتزل دوليًا بعد نهائي يورو 2024

وأمام حشد من الصحفيين، عبر نافاس عن سعادته الغامرة بمسيرته الدولية، قائلًا: «هذه هي مباراتي الأخيرة مع إسبانيا».

وأضاف خيسوس نافاس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا: «التواجد هنا في سن 38 عامًا يمثل شعورًا فريدًا ورائعًا».

ويعد نافاس أحد نجوم كرة القدم الإسبانية، حيث مثل منتخب بلاده منذ عام 2009، خاض خلالها 56 مباراة دولية، شهدت مشاركته في 3 مباريات بكأس العالم 2010 و3 أخرى في يورو 2012، إضافة إلى ظهوره في يورو 2024.

وتوج نافاس مع منتخب إسبانيا بلقبين تاريخيين، الأول في كأس العالم 2010، والثاني بلقب بطولة أمم أوروبا 2012.

وإلى جانب إنجازاته مع منتخب إسبانيا، برز خيسوس نافاس على مستوى الأندية، حيث لعب مع إشبيلية الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية.