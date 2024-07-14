كوبا أمريكا 2024| صاروخية ومقصية تنهيان الشوط الأول من مباراة أوروجواي وكندا

انتهى الشوط الأول من مباراة أوروجواي وكندا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، خلال اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على بنك أوف أمريكا، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

تبادل لاعبو المنتخبين الاستحواذ على الكرة في بداية الشوط الأول، حتى جاء الهدف الأول في المباراة مبكرًا.

مباراة أوروجواي ضد كندا

افتتح رودريجو بينتانكور لاعب خط وسط منتخب أوروجواي التهديف في الدقيقة الثامنة، وذلك من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة رأسية من زميله سباستيان كاسيريس.

وجاء هدف التعادل لمنتخب كندا في الدقيقة 22، وذلك بمقصية رائعة من إسماعيل كونيه، داخل منقطة الـ6 ياردات، بعد تمريرة من مويس بومبيتو.

منتخب أوروجواي تلقى هزيمة من كولومبيا بهدف للا شئ، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، بينما خسر منتخب كندا من الأرجنتين بثنائية دون رد.

بذلك، يلتقي أوروجواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، للحصول على الميدالية البرونزية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.