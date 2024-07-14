تفاصيل صادمة في جريمة مقتل عامل على يد صديقه في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل، قتل صديقه بعدة طعنات، بسبب خلافات بينهما بمدينة حلوان، حيث قام المتهم بالاتصال بالمجني عليه، وأخبره أنه يتشاجر للقدوم لنجدته، وحال ذهاب الضحية له قام بقتله، وتسليم نفسه لقسم شرطة حلوان.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد الليثي"، عامل بمصنع، ومقيم بعرب راشد دائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب اكتشاف المتهم أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

