بصورة وتعليق.. سيد خاطر ينعى الناقد المسرحي عبد الغني داود

نعى المخرج الدكتور سيد خاطر، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأسبق، الكاتب والناقد المسرحي عبد الغني داود، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونشر المخرج سيد خاطر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للكاتب والناقد المسرحي عبد الغني داود، معلقا، "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: كنت بصدد دعوة الصديق الغالي الكاتب والناقد المسرحي الكبير لحضور مناقشة رسالة ماجستير تحت إشرافي بكلية الآداب جامعة سوهاج عنوانها (استلهام التراث في مسرح عبد الغني داود)، فإذا بقدر الله سبحانه وتعالى يحول بيننا وتلك الدعوة التي كان ينتظرها سعيدًا تواقًا، حقيقي خبر محزن، تغمد الله الصديق الغالي بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

ولد المؤلف والناقد المسرحي عبدالغني داود، في 3 ديسمبر عام 1939 بمحافظة دمياط، وعمل مديرا عاما للأرشيف القومي للفيلم بالمركز القومي للسينما الأسبق بوزارة الثقافة.

ومن أبرز أعماله المسرحية: شجر الصفصاف ـ الخليفة ـ غريب فى بلبيس ـ الزفة ـ الموكب ـ الجازية الهلالية ـ اللعنة من فوق المنبر حلم الأباريق الفخارية ـ النوساني ـ تنوعات هلالية ـ أطياف الخيال ـ عزيزة ـ الغريق ـ السيل.

وفي النقد المسرحي: الأداء السياسي فى مسرح الستينات ـ زكى طليمات، وغيرها أما النقد السينمائي: من أجندة السينما المصرية ـ مخرجو السينما فى مائة عام ـ هند رستم والطريق إلى النجومية ـ مدارس الأداء التمثيلي فى تاريخ السينما المصرية ـ القاهرة فى السينما التسجيلية، وغيرها.

أما النقد الأدبي: مبدعون بلا نقاد، وغيرها، بالإضافة إلى ترجمات: مسرحية كرنفالية ـ كيبس ـ ملك الغرفة المظلمة ـ مسرح الشارع، وغيرها.