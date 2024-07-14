كوبا أمريكا 2024| ثلاثي هجومي في تشكيل منتخب أوروجواي أمام كندا

أعلن المخضرم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كندا، في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الأحد، كناد على ملعب بنك أوف أمريكا، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في تشكيل منتخب أوروجواي أمام كندا ثلاثي هجومي، على رأسهم داروين نونيز وفاكوندو بيليستري وماكسي أراوخو.

منتخب أوروجواي تلقى هزيمة من كولومبيا بهدف للا شئ، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، بينما خسر منتخب كندا من الأرجنتين بثنائية دون رد.

بذلك، يلتقي أوروجواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، للحصول على الميدالية البرونزية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة كندا في مباراة تحديد المركز الثالث

حراسة المرمى: روشيت

خط الدفاع: نانديز - كاسيريس - خيمينيز - فينا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - بينتانكور

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - ماكسي أراوخو.