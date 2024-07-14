المخرج مجدي عبيد الدالي ناعيًا عبد الغني داود: رحل عن دنيانا وترك لنا رصيدًا مهمًا من المسرحيات

نعى المخرج مجدي عبيد الدالي، الكاتب والناقد المسرحي عبد الغني داود، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقال المخرج مجدي عبيد الدالي: لا حول ولا قوة إلا بالله، أستاذنا الكبير الناقد الفني والكاتب المسرحي الصديق عبدالغني داود.

وتابع: رحل عن دنيانا وترك لنا رصيدًا مهمًا من المسرحيات التي استلهم فيها التراث العربي والمصري وكتابات عدة في التراث الشعبي ومقالات نقدية عدة وطاف أقاليمنا المسرحية سواء مسرحياته أو محكما لعروضنا أو المهرجانات الإقليمية أو الختامية أو إدارة ندواتنا في المسرح الإقليمي، العزاء للمسرحيين جميعا ورفاقه وزملائه وتلاميذه، وعزائي للأسرة الكريمة، عمنا الصديق والقدوة من السبعينات عبد الغني داود لروحك الطاهرة النبيلة المخلصة دوما والمبدعة والمقاومة السلام والسكينة والرحمة والمحبة، لم ولن ننسى مبدعينا الشرفاء.

يشار إلى أن المؤلف والناقد المسرحي عبدالغني زكي داود، من مواليد 3 ديسمبر عام 1939 بمحافظة دمياط، ومدير عام الأرشيف القومي للفيلم بالمركز القومي للسينما الأسبق بوزارة الثقافة.

من أعماله المسرحية: شجر الصفصاف ـ الخليفة ـ غريب فى بلبيس ـ الزفة ـ الموكب ـ الجازية الهلالية ـ اللعنة من فوق المنبر حلم الأباريق الفخارية ـ النوساني ـ تنوعات هلالية ـ أطياف الخيال ـ عزيزة ـ الغريق ـ السيل.

وفي النقد المسرحي: الأداء السياسي فى مسرح الستينات ـ زكى طليمات، وغيرها أما النقد السينمائي: من أجندة السينما المصرية ـ مخرجو السينما فى مائة عام ـ هند رستم والطريق إلى النجومية ـ مدارس الأداء التمثيلي فى تاريخ السينما المصرية ـ القاهرة فى السينما التسجيلية، وغيرها.

أما النقد الأدبي: مبدعون بلا نقاد، وغيرها، بالإضافة إلى ترجمات: مسرحية كرنفالية ـ كيبس ـ ملك الغرفة المظلمة ـ مسرح الشارع، وغيرها.