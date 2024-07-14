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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام روسي: ما حدث هو محاولة اغتيال لـ" ترامب "

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أفادت وسائل الإعلام الروسية، أن ما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب، هو عبارة عن محاولة اغتيال، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل.

وقبل قليل شهد تجمعا انتخابيا لـ"ترامب" في بنسلفاني إطلاق أعيرة نارية، حيث أظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا. 

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد بما حصل، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تلقى إحاطة بشأن الواقعة، وفق ما ذكره مراسل الحرة. 

وأفاد صحفيون مرافقون لترامب سماع أصوات إطلاق النار بدأ بعد وقت قصير من بدء ترامب مخاطبة أنصاره. 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير". 

وأعلنت السلطات الأمنية موقع التجمع منطقة جريمة تخضع للتحقيق الآن.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي: ""نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بأمان. الحادث يعد الآن تحقيقا نشطا للخدمة السرية وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

وغرد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، مايك لي، عبر إكس قائلا: "أحدهم حاول اغتيال ترامب. لنصلي من أجله ومن أجل عدالة سريعة".

إعلام روسي محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق المرشح الرئاسي الحزب الجمهوري دونالد ترامب