كوبا أمريكا 2024| ألفونسو ديفيز بديلًا مع منتخب كندا أمام أوروجواي

أعلن الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوروجواي، في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كندا، اليوم الأحد، أوروجواي على ملعب بنك أوف أمريكا، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يجلس ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني على مقاعد بدلاء منتخب كندا أمام أوروجواي، بعدما شارك أساسيًا مع منتخب بلاده طوال مباريات البطولة.

خسر منتخب كندا من الأرجنتين بثنائية دون رد، في مباراة نصف النهائي من كوبا أمريكا 2024، وذلك على ملعب ميتلايف ستاديوم.

أما منتخب أوروجواي تلقى هزيمة من كولومبيا بهدف للا شئ، في نصف النهائي الثاني من البطولة القارية.

بذلك، يلتقي أوروجواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، للحصول على الميدالية البرونزية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كندا لمواجهة أوروجواي

حراسة المرمى: كلير

خط الدفاع: جونستون - بومبيتو - فوجرول - لاريا

خط الوسط: أوسوريو - كونيه - علي أحمد

وفي الهجوم: شوينيير - أولواسي - شافلبيرج.