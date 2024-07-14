محافظ شمال سيناء يتابع حادث الطريق الساحلى

وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى بئر العبد التخصصي بتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي حادث الطريق الساحلي.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي.

وأوضح اللواء خالد مجاور، أن جميع حالات المصابين الـ13 مستقرة باستثناء حالة واحدة؛ نظرًا لإصابتها الخطيرة واضطراب في درجة الوعي.

كما وجه محافظ شمال سيناء رئيس مدينة بئر العبد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث لتلافي ذلك مستقبلًا.

وكان قد أصيب 13 شخصًا بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.