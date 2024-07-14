السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر عملت كل ما بوسعها للوقوف إلى جانب الفلسطينيين.. وممتنون لموقفها

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن مصر عملت كل ما بوسعها للوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وكل مكونات الشعب الفلسطيني ممتنون لموقف مصر تجاه قضيتهم.

وأضاف اللوح، خلال حواره مع برنامج "عن قرب" مساء السبت، أن مصر شريك تاريخي وأساسي للشعب الفلسطيني ولا نقبل تدخل أي طرف في شؤوننا الداخلية سوى مصر، مؤكدا أن موقف مصر ووعي الفلسطينيين أفشل مخطط إسرائيل بتهجير أهل غزة.

وشدد على أن الحرب على غزة غير مسبوقة وكبدت الشعب الفلسطيني خسائر فادحة، كما أن ما يتعرض له سكان غزة من إبادة هو قتل للإنسانية، مبينا أن 700 ألف فلسطيني يعانون من أمراض كثيرة انتشرت داخل القطاع.

ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا أن خطة إسرائيل هى إفراغ أرض فلسطين من أهلها ولم ولن تحقق أهدافها من عمليتها العسكرية في غزة.

وأوضح أن نتنياهو يراوغ في مفاوضات الهدنة لاعتبارات شخصية وذاتية، داعيا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، لأنه لا مصلحة للفلسطينيين في هذه الحرب واستمرارها واتساع رقعتها.

وطالب إسرائيل بالاستجابة لجهود الوسطاء للتوصل إلى هدنة دائمة، منوها إلى أن العالم أجمع يريد وقف الحرب على غزة.

وشدد على أن إسرائيل ضربت بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، حيث إنها لم تلتزم بقرارات التسليم ومئات القرارات الدولية، وتصادر أراض بالضفة الغربية يوميا لبناء المستوطنات، وتمارس حصارا ماليا على الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، وتحاصر وكالة الأونروا وتمنعها من القيام بدورها وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، داعيا إلى إعادة النظر في عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

وتطرق إلى أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية أساسية في الحرب على غزة، كما أن حراك القضاء الدولي يقوم بتعرية إسرائيل أمام العالم، مبينا في الوقت نفسه أن هناك 150 دولة تعترف بحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة; إلا أن واشنطن ضد حصول فلسطين على العضوية.

وشدد على أنه لن يكون هناك استقرارا بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية، قائلا: "ونحن نتمسك بحقوق الفلسطينيين والسلام العادل والشرعية الدولية، والعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة".