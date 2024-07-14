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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق أجا بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي اثنان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق أجا - ميت غمر، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى أجا تحت تصرف النيابة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأوتوبيس أمام قرية النخيل، على طريق أجا ميت غمر، ومصرع شخصين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من رفعت جابر أحمد بخيت، 60 عاما، مقيم بقرية الديرس مركز أجا، ومحمد السيد أحمد شبانه، 40 عاما، مقيم بقرية السلامية مركز أجا.

وجرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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