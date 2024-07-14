11 شخصًا بينهم أطفال.. أسماء المصابين بعقر كلب في قرية دومارية بأسوان

أُصيب 11 شخصًا، بينهم أطفال، مساء أمس السبت، جراء عقر كلب مسعور في قرية كلح دومارية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مما أدى إلى تعرضهم لجروح متفاوتة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: هدي حسين مهلل، 30 سنة، جرح تهتكي بالصدر، وأحمد رجب جمعة، 9 سنوات، خدوش بالرأس، وخالد عبد الرازق سرور، 14 سنة، خدوش بالرأس، وسلسبيل أحمد زغلول، 7 سنوات، جرح تهتكي بالفخذ الأيسر، ومحمد علاء علواني، 18 سنة، خدوش بالفخذ الأيمن، وليلى محمد بسطاوي، 19 سنة، جرح تهتكي بالساق الأيسر، وعاصم محمد سعدي، 7 سنوات، جرح تهتكي بالشفة العليا وجرح تهتكي بفروة الرأس وجرح أسفل العين اليسرى، ويوسف عبد الرازق حسين، 6 سنوات، جرح تهتكي بفروة الرأس وجرح تهتكي بالحاجب الأيسر، ومحمد حسين بدري، 13 سنة، خدوش بالرأس والذراع الأيمن، وباتعة عبد الحارس سيد، 17 سنة، خدوش بالذراع الأيمن، وفاطمة فهمي قناوي، 29 سنة، جرح تهتكي باليد اليمنى.

تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم والأمثال.

وتمكن أهالي القرية من تعقب الكلب المسعور والقضاء عليه لمنعه من التسبب في إصابات أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.