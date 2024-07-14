إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق سندوب أجا

أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم وارتجاج بالمخ، إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بسور حديدي على البحر، في نزلة كوبري سندوب بالمنصورة، على طريق سندوب أجا بمحافظة الدقهلية أمام عزبة منية سندوب وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بسور حديدي على البحر، في نزلة كوبري سندوب أمام شركة الكهرباء بعزبة منية سندوب على طريق سندوب أجا.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من محمود وجدي محمد علي، 24 عاما، مقيم بشارع الجلاء بالمنصورة، بآلام متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وسمير عبده سمير عبد القادر، 24 عاما، مقيم بشارع الترعة بالمنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمرو محمد مسعد، 24 عاما، مقيم بقرية سلكا مركز المنصورة، بكسر بالكتف الأيسر وجروح بالجسم، وعصام عبدالرحمن عنان، 24 عاما، مقيم بقرية سلكا مركز المنصورة، بكسور متفرقة وجروح بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.