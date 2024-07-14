فيديو وصور| إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب بـ"بنسلفانيا"

أوقف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب، كلمته فجأةً خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، حسبما أفادت قناة الحدث.

واختفى ترامب عن المنصة، ولم يُعرف إن سقط أو اختبأ فقط، ولاحقا رافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه.

وتابعت: أن ترامب لوح بيده للحضور، مؤكدًا أنه بخير.

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV



Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O — End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد بما حصل، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلقى إحاطة بشأن الواقعة، وفق ما ذكره مراسل الحرة.

وأفاد صحفيون مرافقون لترامب سماع أصوات إطلاق النار بدأ بعد وقت قصير من بدء ترامب مخاطبة أنصاره.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير".

وأعلنت السلطات الأمنية موقع التجمع منطقة جريمة تخضع للتحقيق الآن.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي: ""نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بأمان. الحادث يعد الآن تحقيقا نشطا للخدمة السرية وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

وغرد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، مايك لي، عبر إكس قائلا: "أحدهم حاول اغتيال ترامب. لنصلي من أجله و من أجل عدالة سريعة".

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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