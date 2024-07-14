مكتبة القاهرة تناقش فيلمي «أبناء الصمت بين الحقيقة والخيال» و«جيش الشمس».. صور

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف يحيى رياض يوسف المدير العام، مساء أمس السبت، لقاءً ثقافيًا تم من خلاله عرض ومناقشة كتاب "السينما والجندية"، بالإضافة إلى عرض ومناقشة فيلم "أبناء الصمت بين الحقيقة والخيال".

كما عرض على هامش اللقاء الفيلم التسجيلي الوثائقي "جيش الشمس" والذى يوثق لكثير من البطولات المجهولة فى حرب الاستنزاف وملحمة العبور.

وتحدث فى اللقاء كل من اللواء محمد محمود عمر مؤسس مجموعة رجال من ذهب، والدكتور جمال أبو شقرة أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، والكاتب اللواء أحمد فهمي، والكاتبة إيمان عنان.

أقيم اللقاء بحضور مجموعة من أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر ولفيف من المهتمين بشؤون السينما والتاريخ العسكري.

يعد التاريخ العسكري واحد من أهم روافد ذاكرة الأمم، والسينما من أهم وسائل توثيق التاريخ وخاصة التاريخ العسكري، ودائما ما تهتم مكتبة القاهرة الكبرى بتاريخ الأمة المصرية فى كل المجالات بهدف نشر الوعي الجمعي لدى أطياف الشعب المصري.

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