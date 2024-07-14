إصابات واقتحامات واعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في قلقيلية تعاملت مع إصابتين، إحداهما في الفخذ والأخرى أسفل البطن، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص الحي وعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المواجهات اندلعت في حارة بحر، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في كتفه الأيمن، وتم نقله إلى عيادة في البلدة ومنها إلى المستشفى. كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وعولجوا ميدانيًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قرى رمانة وزبوبا وجلبون في محافظة جنين.

وذكرت وفا" أن جيش الاحتلال اقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين وسير آلياته العسكرية في شوارع القريتين، كما اقتحم قرية جلبون شمال شرق المدينة وسير آلياته العسكرية ونشر فرقة مشاة دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.

وفي مدينة أريحا، شددت قوات الاحتلال الليلة من إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة. وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحواجز المقامة على مداخل أريحا، مما أدى إلى إعاقة حركة المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، مسببة أزمات مرورية وتوقف شبه تام لحركة المركبات الخارجة من المدينة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.