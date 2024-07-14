كلب مسعور يعقر 10 أطفال بقرية في أسوان

تعرض 10 أطفال في قرية كلح دومارية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، لهجمات وعقر من كلب مسعور، مما أدى إلى إصابتهم بجروح بالغة، وتم على الفور نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة النجدة في مركز إدفو بلاغًا من نقطة الشرطة بالمستشفى يفيد بإصابة عدد من الأطفال بعقر كلب مسعور، مما أدى إلى تعرضهم لجروح خطيرة.

الفريق الطبي بالمستشفى يقدم الرعاية الطبية للأطفال

وفور وصول الأطفال المصابون إلي المستشفى قدم الفريق الطبي الرعاية الطبية العاجلة لهم.

ويواصل أهالي القرية البحث عن الكلب المسعور، لمنعه في التسبب في حدوث هجمات أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.