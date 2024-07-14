وزير المالية النمساوي: اقتصادنا مستقر بحسب التصنيف الدولي

الأحد 14/يوليو/2024 - 01:01 ص

وأكد وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر أن وكالة التصنيف الائتماني "مورنينج ستار" صنفت الاقتصاد النمساوي بأنه مستقر.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يعكس المرونة التي أظهرها الاقتصاد النمساوي خلال الأزمات الأخيرة.

وأفاد بأن الجدارة الائتمانية للنمسا تعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تقلبات الإنتاج كانت منخفضة نسبيًا.

وأضاف الوزير أن وكالة التصنيف تتوقع استقرار نسبة الدين الحكومي على نطاق واسع بسبب الظروف السياسية الحالية.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات الحكومية، ووفقًا لوكالة التصنيف، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى تشديد السياسة النقدية، في حين تظل قدرة النمسا على تحمل الديون قوية.