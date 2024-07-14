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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير المالية النمساوي: اقتصادنا مستقر بحسب التصنيف الدولي

وزير المالية النمساوي
وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر
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وأكد وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر أن وكالة التصنيف الائتماني "مورنينج ستار" صنفت الاقتصاد النمساوي بأنه مستقر.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يعكس المرونة التي أظهرها الاقتصاد النمساوي خلال الأزمات الأخيرة.

وأفاد بأن الجدارة الائتمانية للنمسا تعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تقلبات الإنتاج كانت منخفضة نسبيًا.

وأضاف الوزير أن وكالة التصنيف تتوقع استقرار نسبة الدين الحكومي على نطاق واسع بسبب الظروف السياسية الحالية.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات الحكومية، ووفقًا لوكالة التصنيف، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى تشديد السياسة النقدية، في حين تظل قدرة النمسا على تحمل الديون قوية.

وزير المالية النمساوي اقتصادنا التصنيف الدولى