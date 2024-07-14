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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول جثمان شذى بطلة سباحة طنطا إلى مسقط رأسها بزفتى في الغربية

وصول الجثمان
وصول الجثمان
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وصل، منذ قليل، جثمان شذى محمد نجم بطلة السباحة بنادي طنطا الرياضي، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يومًا أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، إلى قرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

كانت أسرة شذى، أعلنت أن تشيع الجثمان غدا عقب صلاة الظهر بعد الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان من معهد ناصر بالقاهرة إلى مسقط رأسها بقرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأكد مصادر من أهالي القرية أن أسرتها مصابة بحالة من الانهيار ورفضت والدتها دفنها ليلا وأصرت على الانتظار غدًا لإتمام مراسم الدفن ووصل الجثمان بسيارة إسعاف إلى منزلها واستلمته الأسرة استعدادا لتشجيع الراحلة إلى مثواها الأخير والدفن بمقابر الأسرة.

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سيارة إسعاف طنطا محافظة الغربية نادي طنطا الرياضي