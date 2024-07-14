بعد استبعادها من أولمبياد باريس 2024.. معلومات لا تعرفها عن «شهد سعيد»

كشف أحمد جابر عبد المجيد عضو الاتحاد المصري للدراجات من محافظة الفيوم عن شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات المشاركة في أولمبياد باريس، بعد الواقعة التي تعرضت لها من حملة ممنهجة لاستبعادها من المشاركة من السفر، بأن شهد سعيد فتاة من أسرة فقيرة من أحد الأحياء الشعبية في مدينة الفيوم اجتهدت وتحملت هي وأهلها الكثير للوصول للمنتخب والأولمبياد رغم ضيق الحال.

وأكد عضو الاتحاد المصري للدرجات في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» بأن المهتمين بالدراجات يساعدون اللاعبة ماديا لتحقيق حلم الفيوم في وصول لاعبة للأولمبياد، وهذا الحلم أثر على مسيرتها التعليمية، حيث رسبت عامين في الثانوية العامة من أجل تحقيق حلمها في اللعبة، حتى نجحت بعد ذلك وحاليا هي طالبة في تربية رياضية جامعة الفيوم، وتتقاضي راتب لا يتعدي ١٥٠٠ جنيه شهريا، ولم تنفق منه جنيها واحد علي نفسها،وترسله لمساعدة ابيها وأسرتها عفيفة الحال.

وترجع أحداث واقعة شهد سعيد المشاركة بأولمبياد باريس 2024 لتمثيل مصر، عندما أنتشر فيديو للاعبة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من إيقافها في وقت سابق لمدة عام من قبل الاتحاد المصري للدراجات لتسببها في أبريل الماضي في إصابة اللاعبة جنة عليوة خلال بطولة الجمهورية للدراجات، لمنعها من الحصول على المركز الثالث وانتزاع الميدالية البرونزية، من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق الواقعة.

جدير بالذكر بأن شهد سعيد تبلغ من العمر 22 عامًا، كونها من مواليد عام 2002، حيث وبدأت مسيرتها الرياضية من نادي الفيوم، ومنه انتقلت إلى نادي 6 أكتوبر، قبل أن تنتقل إلى نادي مؤسسة السويس، وشاركت رفقة منتخب مصر تحت 18 سنة، وشاركت رفقة الفراعنة في بطولة أفريقيا للدراجات عام 2023، ونجحت في الحصول على 3 مراكز متقدمة بالبطولة، ونجحت شهد في تحقيق رقمًا عربيًا مميزًا رفقة منتخب مصر، بعد أن تمكنت من حصد المركز الأول في أربع مناسبات متتالية.