عادل حنفي يعلن عن متطلبات المصريين بالخارج من الحكومة الجديدة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن برنامج الحكومة الجديدة من ضمن محاوره تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وأن الدولة المصرية تولي إهتمامًا خاصًا بالمصريين المقيمين بالخارج وربطهم بسوق العمل الداخلي، كما اهتمت الحكومة الجديدة بتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، وأيضًا الاهتمام بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد المصريين بالخارج بقرار القيادة السياسية بضم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لتكون جزء لا يتجزأ من وزارة الخارجية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيلاء الأولوية القصوى لخدمة المواطن المصري بالخارج، وتلبية احتياجاته بشكل فوري ودائم.

ومن أهم متطلبات المصريين في الخارج من الحكومة الجديدة خصوصًا المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، هو توفير الحماية القانونية للمواطن المصري المقيم بالخارج بدول الاغتراب، ونقل جثمان المصري المتوفى بالخارج إلى مصر على نفقة الدولة بدون شرط لمن لا يحمل تأمين صحي للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وتمديد العمل بمبادرة إمتلاك سيارة للمصري المقيم بالخارج بدون جمارك بما له من فوائد أهمها توفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، وأخيرًا تمديد العمل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي لأبناء الوطن بالخارج لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية سواء ( العمل - الدراسة - العلاج - وخلافه ).

واختتم «حنفي» بثناء المصريين بالخارج على دور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمتابعة عمل قطاع الهجرة بشكل دؤوب منذ اليوم الأول، وتواصله بأبناء مصر بالخارج خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مستمر، وإعلان قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزارة الخارجية عن رقم الخط الساخن عبر تطبيق ( الواتس آب ) في إطار تعزيز الروابط بين الجاليات المصرية في الخارج والوطن الأم.