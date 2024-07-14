اليوم.. وزير التعليم يلتقي مسئولي مديريات 4 محافظات في قنا

يواصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته التفقدية للاطلاع ميدانيًا على أوضاع المدارس، وكذلك لقاء المعلمين ومسئولي المديريات التعليمية بالمحافظات للنقاش حول تطوير العملية التعليمية ومعالجة المشكلات.

ويجري، اليوم الأحد، وزير التعليم، وقيادات الديوان، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جولة تفقدية لمدارس بمدينة قنا.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"البوابة نيوز"، أن وزير التعليم سيعقد اجتماعا موسعا مع مديري مديريات التربية والتعليم بالصعيد بـ4 محافظات: “سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان”، وذلك بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بقنا.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وكلاء المديريات الأربعة، ومديري الإدارات التعليمية بقنا، وبعض مديري المدارس.

ويهدف اللقاء إلى الاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالمديريات والعملية التعليمية، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجههم خلال العام الدراسي.

وأوضح المصدر أن وزير التعليم ومحافظ قنا يتفقدان اليوم، مدرستين بقنا حسب ترشيحات مدير إدارة قنا التعليمية، وهم "ناصر الابتدائية المشتركة، والحديثة الإعدادية بنين، وذلك بحضور مدير مديرية التربية والتعليم بقنا د. محمد السيد ووكيل المديرية ووكيل المديرية، ومديرة إدارة قنا التعليمية.

ويتفقد الوزير عددًا من الفصول والمعامل والحجرات والمعامل، للاطلاع على حالة المدارس والمباني وعدد الطلاب.

وكان قد أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، أن عدد الطلاب في بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية.

وأضاف أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، مشيرا إلى أنه جار إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، كما تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتابع الوزير أن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.