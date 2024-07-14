عضو بـ«المصري للدراجات»: حملة ممنهجة لاستبعاد شهد سعيد لاعبة المنتخب لإرضاء الرأي العام

وضح أحمد جابر عبد المجيد عضو الاتحاد المصري للدراجات من محافظة الفيوم ملابسات واقعة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات المشاركة بأولمبياد باريس، بأن ما يحدث الآن من حملة ممنهجة على الاتحاد سببها الأساسي عدم اتخاذ الاتحاد قرارات رادعه فور وقوع المشكلة، لافتا بأن التشويه المتعمد الذي تم بالمرور على جميع القنوات في وقت واحد لتشويه اللاعبة شهد وإظهارها بشكل سيئ وتعمدها إيقاع اللاعبة جنة عليوة.

وكشف عضو الاتحاد المصري للدراجات في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» بأن ما حدث من قرارات ضد اللاعبة شهد، وترك ما فعلته جنة ووالدتها بالخروج عن السلوك الرياضي ولجوئها لتحرير محضر بقسم الشرطة بالمخالفة لكافة القوانين الرياضية، وذلك نتيجة لطلب الوزارة وأنها اتفقت مع رئيس النادي للحضور للاتحاد مع اللاعبة والمدرب لتقديم الاعتذار عن المهاترات التي تمت واللجوء للشرطة وإنهاء الموضوع بصورة ودية.

وأضاف «عبد المجيد» بأن والدة اللاعبة جنة أرسلت اعتذار وتبرئتها من كل ما نشرته اللاعبة على مواقع السوشيال ميديا، مبررة بأن هذا ليس حساب ابنتها حتى لا يتم اتخاذ إجراء ضد السب والقذف الذي كان على هذه الحسابات، مشيرا بأنه تتكرر مرة أخرى نفس الإفتراءات ونفس الأكاذيب والمرور بنفس السيناريو على القنوات والمواقع، واستغلال لحالة الغليان في الشارع والوزارة بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد «جابر» بأنه بالفعل أتت الحملة ثمارها وتحركت الوزارة واللجنة الأولمبية والمطلوب حتى يهدأ الرأي العام باستبعاد شهد سعيد من السفر ليتحقق لهم ما أرادو، متسائلا ماذا أنتم فاعلون سوى متابعة ما يتم نشرة على المواقع ونقله هنا على صفحة الإدارة.