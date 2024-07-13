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الأحد 14 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل "تلعثمت" قانونيا في دفاعها أمام العدل الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن المحاكم الدولية تساهم في حل القضية الفلسطينية، وتحرك مهم جدا، لأنه يقوم بتعرية إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ولأول مرة إسرائيل تقف في قفص الاتهام في محكمة العدل في دفاع ضعيف وركيك سياسيا وقانونيا وكانت متلعثمة قانونيا ولم تجيد الدفاع عن نفسها أمام المحكمة.

وأضاف اللوح، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحراك القانوني مهم للغاية ولا يقل أهمية عن الحراك السياسي والدبلوماسي، ونحتاج لدعم الجهود المبذولة، السياسية والدبلوماسية والقانونية على كافة المستويات.

وتابع: «بحاجة إلى تفعيل كل آليات العمل العربي المشترك، وآليات عمل الدول الإسلامية والصديقة، وهناك حالة جديدة في المجتمع الدولي وجدت، وفي تقديري الإدارة الأمريكية لن تستطيع أن تستمر في حالة التعاني أو التغاضي عن هذه الحالة الجديدة الموجودة في المجتمع الدولي، والقضية الفلسطينية الآن حاضرة وبقوة».

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