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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بالطريق الإقليمي

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل٦  أشخاص أصيبوا في حادث مروري نتج عن تصادم سيارة ميكروباص ب"جرار"، أعلى الطريق الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة، وأمرت بالتحفظ على سائقي المركبتين للتحقيق في ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
جرار صدم ميكروباص 
البداية جاءت بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وسقوط مصابين أعلى الطريق الإقليمي.
انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ميكروباص بجرار أسفر عن إصابة ٦ أشخاص.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام السيارة والجرار وتيسير حركة سير الطريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام صحة أشخاص أصيبوا حادث مروري الإقليمي