غدًا.. أولي جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بقضية فتاة التجمع

تعقد غدا الأحد محكمة الجنايات أولي جلسات المتهم في واقعة محاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد اصطحبت سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات له، بناء على القرار الصادر من النيابة العامة.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.