تعرض 4 لاعبين من نادي سيراميكا كليوباترا لحادث سير

تعرض 4 لاعبين من فريق 2005 بنادي سيراميكا كليوباترا لحادث سيارة صباح اليوم السبت، عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وتعرض مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان و انس ماهر لاعبو الفريق مواليد 2005 لإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.

ويتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن تامر عبد الحميد مدير القطاع .