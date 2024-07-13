"أحدهم في غيبوبة".. إصابة 4 لاعبين بفريق سيراميكا كليوباترا بعد سقوط سيارتهم من أعلى المحور

تعرض 4 لاعبين من فريق 2005 بنادي سيراميكا كليوباترا لحادث سيارة، اليوم السبت، عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد، وسقطت السيارة التي يستقلونها في منظر مرعب من أعلى محور 26 يوليو بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

حادث فريق سيراميكا كليوباترا

وكشفت التحقيقات الأولية أن المصابين هم لاعبي فريق 2005، وهم محمد سامح عبد الحميد 19 عام، مازن عمر خضر 19 عام، ومحمدرمضان محمد "دونجا" 19 عام، أني ماهر محمد 19 عام، تعرضوا لإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.

وكشف مصدر طبي عن استقرار حالة 3 لاعبين، ما عدا اللاعب محمد رمضان دونجا مازال في غيبوبة نتيجة تعرضه لإصابات شديدة بمنطقة الرأس، ويخضع لعلاج مكثف داخل العناية المركزة.

وذكر مسؤلي النادي أنه يتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن إسماعيل يوسفرئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن تامر عبد الحميد مدير القطاع .