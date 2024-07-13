رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفائزيين في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

اختتمت اليوم السبت فعاليات مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، والتي نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد مصطفى عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب..واشراف تنفيذي الدكتور رشدي شوقي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية ومنسق صندوق المبتكرين والنوابغ بجامعه كفر الشيخ.

و أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن المشاريع الفائزة بالمسابقة، حيث فاز بالمركز الاول في المسار الطلابي فريق snaillo moon والذي يهدف إلي استكشاف الممارسات والابتكار فى استخراج الكولاجين من الحلزون واستخدام المنتجات الثانوية، وفاز بالمركز الثاني فريق جويا goia وهو المشروع الأول من نوعه في مجال المتاحف الذكية والارشاد السياحي ويهدف لربط الإمكانيات التكنولوجية بقطاع السياحة والأثار بمصر، وفاز بالمركز الثالث فريق toxic team وهو مشروع يقدم حلاً مبتكراً قائماً على الويب يهدف إلى تبسيط وتيسير عملية التشخيص لمرضى الأورام الدماغية، وفي المسار البحثي للخريجين فاز بالمركز الثالث فريق shii ne والذي يهدف مشروعه إلي استخدام جلد سمك البلطي لاستخراج الكولاجين البحري واستخدامه في مستحضرات تجميلية علاجية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، مثمناً دعم القيادة السياسية للمبتكرين والمبدعين من الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يسعون لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل فعّالة، مضيفاً أن ادارة الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، وذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيراً الي ان المشاريع جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها على مدى سنوات الدراسة بالكلية، مضيفًا أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية قادرة على الإبداع والابتكار طبقًا لحاجة سوق العمل، بهدف تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بطلبة الجامعة حيث أنهم قادرين علي الابداع والإبتكار في كافة المجالات، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، موكداً على أن مشروع أولمبياد الشركات الناشئة يستهدف طلاب وباحثي الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

وفي ذات السياق أشار الدكتور رشدي شوقي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية ومنسق صندوق المبتكرين والنوابغ بجامعة كفر الشيخ، إلي أن الصندوق يهدف لدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتنفيذ، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، ومساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

جدير بالذكر أن مزايا المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة تشمل تمويل الشركات الفائزة بحد اقصى 500 ألف جنيه و خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، والمشاركة فى برنامج Genz التلفزيوني، والتدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوى الخبرة.